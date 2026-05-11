Postavljen novi načelnik Policijske uprave Čačak

Rešenjem direktora policije za načelnika Policijske uprave Čačak postavljen je potpukovnik policije Vladan Gojković, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Gojković je, navodi se u saopštenju, rođen je 1979. godine, završio je osnovnu školu i Gimnaziju u Ivanjici, a 2002. diplomirao na Policijskoj akademiji u Beogradu. Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije zasnovao je 2003. godine, kako se navodi, a funkciju pomoćnika komandira Policijske ispostave obavljao je do 2011. godine, kada je postao oficir odeljenja policije. Od 2020. do 2023. godine bio je koordinator u Policijskoj upravi Čačak, dok