Potpisan ugovor o učešću SAD na izložbi Ekspo 2027

Podsekretarka za javnu diplomatiju Stejt departmenta Sara Rodžers napisala je na mreži Iks da je upravo potpisala ugovor o učešću SAD na specijalizovanoj izložbi Ekspo koja se u Beogradu održava idućeg leta.

"SAD i Srbija ušli su u novu eru bilateralnih odnosa i Ekspo će biti sjajna prilika da se istakne naše prijateljstvo i trgovinske veze", napisala je Rodžers. Tema ekspa je "Igra za čovečnost", dodala je ona i navela da su američke kompanije, pronalazači, sportisti i umetnici očigledno izvrsni u tome i da se raduje partnerstvu i njihovom prikazivanju. Rodžers je ugovor potpisala sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine i komesarkom za Ekspo 2027 Jagodom