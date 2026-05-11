Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“ Novo

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos rekla je danas u Briselu da ima jasnu poruku da za sve zapadnobalkanske zemlje da postoji mesto za sve njih u proširenju EU, a u osvrtu na Srbiju da zvanično nisu prekinute isplate iz Plana rasta Unije. „Imam jasnu poruku, ima mesto za sve zapadnobalkanske zemlje u Evropskoj uniji.

Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati imaju rezultate, onda i mi moramo da dajemo rezultate, rekla je Kos novinarima pred početak sastanka Saveta EU za spoljne poslove i radnog doručka sa zapadnobalkanskom šestorokom.. Ona je ukazala da EU već daje rezultate po pitanju proširenja i da je prvi put posle 17 godina uspostavljena radna grupa o pristupanju nove zemlje, Crne Gore. Rekla je da EU takođe daje opipljive rezultate oko postepene