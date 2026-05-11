Đedović: Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane kao i do sada

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko Naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. „Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni.

Težimo i uvećanju našeg udela u NIS-u za pet odsto, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu“, rekla je ona otvarajući Beogradski energetski forum. Đedović Handanović je naglasila i da vreme curi, ali da Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i sve će uraditi kao i do sada da zaštiti interese zemlje, građana i privrede, kao i da obezbedi sigurnost snabdevanja našeg tržišta. Podsetila je i