Eksplozije potresaju Iran i Liban; Netanjahu tvrdi da se iranski vrhovni vođa krije u bunkeru

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba "potpuno neprihvatljiv". Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće.

16:14 EU usvojila sankcije protiv izraelskih doseljenika i Hamasa Šefica diplomatije EU Kaja Kalas izjavila je da je 27 ministara spoljnih poslova zemalja članica Unije odobrilo sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju. Diplomate su odobrile i nove sankcije protiv lidera Hamasa. "Gotovo je. Evropska unija danas sankcioniše glavne izraelske organizacije krive za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale,