Elek za RTS: Više od običnih izbora, i pored opstrukcija Srpska lista će se boriti za svaki glas

Predsednik Srpske liste doktor Zlatan Elek rekao je za RTS da očekuje da na izborima 7. juna na KiM srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek.

Na Kosovu i Metohiji 7. juna će se ponovo glasati. Biće to peti izbori u 16 meseci, a treći put pokušaj formiranja skupštinske većine u Prištini. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek podsetio je da je Srpska lista na prethodnim izborima osvojila većinu glasova u svih deset srpskih opština, što, kako je naveo, pokazuje podršku srpskog naroda toj političkoj opciji. "Očekujem da će Srpska lista na ovim izborima koji dolaze sedmog juna biti još snažnija, jer samo tako