Odgovor Teherana za Trampa je neprihvatljiv; tvrdi i da je obogaćeni uranijum pod ruševinama

Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran, istovremeno, upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuskom moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Izrael ostaje pri cilju sprečavanja razvoja visoko obogaćenog uranijuma.

Teheran: Stav Donalda Trampa o iranskom predlogu nema značaj Stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o iranskom odgovoru na mirovni predlog nema nikakav značaj, izjavio je neimenovani izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim, dodajući da Iran ne pravi predloge kako bi zadovoljio američkog predsednika. U odgovoru, izvor blizak iranskim vlastima naveo je da je nezadovoljstvo američkog predsednika "čak i poželjno". "Pregovarački tim mora da pravi