Savet ministara EU u Briselu – reforme u fokusu; Đurić: Nema odluke o uskraćivanju fondova

U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Kaja Kalas je pred sastanak rekla da su glavne teme reforme koje zemlje kandidati treba da sprovedu na putu ka Evropskoj uniji, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i zajednička borba i odbrana od takozvanih hibridnih pretnji. Na stolu su, kada je reč o Srbiji, i reforme u pravosudnom sistemu i drugim oblastima, ali i dijalog Beograda i Prištine. Kaja Kalas kaže da su postojali planovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da su sada na