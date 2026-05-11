"Siner ekspres" nastavlja vožnju, još jedna pobeda do Đokovićevog rekorda

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu savladao Australijanca Alekseja Popirina rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:0.

Janik Siner ove sezone na mastersima izgleda kao nezaustavljivi brzi voz koji gazi sve pred sobom. U Madridu je postao prvi teniser u istoriji koji je osvojio pet masters turnira zaredom, a potpunu dominaciju protiv svakog ko mu se nađe sa suprotne strane mreže nastavio je da demonstrira i pred domaćom publikom u Rimu. Italijan je u trećem kolu počistio Australijanca Alekseja Popirina za svega 67 minuta tenisa. U dva seta prepustio mu je ukupno dva gema. Na svoj