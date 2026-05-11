Tramp: Primirje sa Iranom na "aparatima za održavanje života"; Netanjahu tvrdi da se Hamnei krije u bunkeru

Američki predsednik Donald Tramp kaže da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je "na apartima za održavanje života", ističući da je njegov plan "najbolji mogući". Teheran je ranije poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da veruje da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei živ i da se krije.

18:05 Tramp: Imam "najbolji mogući" plan za Iran, primirje na "aparatima za održavanje života" Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ima "najbolji mogući plan” za okončanje sukoba sa Iranom i istakao da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, ponovio da je iranski kontrapredlog za okončanje rata "neprihvatljiv”, prenosi Si-En-En. Tramp je poručio da je suština američkog plana jednostavna — sprečiti Iran da