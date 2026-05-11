Vučić: Potvrda učešća SAD na Ekspu veliko priznanje za Srbiju
RTS pre 22 minuta
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD na Ekspu predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni.
"Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni", naveo je Vučić na svom Instagramu. Ukazao da će Ekspo 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i "prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i