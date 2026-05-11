Zelenski: Putin je spreman za prave sastanke, malo smo ga pogurali; Fico: Pozovi ga, ako želiš susret

Rat u Ukrajini – 1.538. dan. Poslednji dan primirja. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u šest ruskih regiona.

Volodimir Zelenski ističe da se Ukrajina u subotu i nedelju uzdržala od udara dugog dometa na Rusku Federaciju kao odgovor na odsustvo masovnih ruskih napada. Obećava da će i ubuduće reagovati u "ogledalu", a da će, ako Rusi odluče da se vrate ratu punih razmera, sankcije biti "trenutne i opipljive". "Sada i sam Putin kaže da je konačno spreman za prave sastanke, malo smo ga pogurali, a već dugo se spremamo za sastanke – tako da moramo pronaći format“, rekao je