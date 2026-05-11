AMSS: Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan na početku radne sedmice

NOVI SAD - Početkom radne nedelje očekuje se promenljiv intenzitet saobraćaja - na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta, navodi se u saopštenju AMŠ.

Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim zbog povremenih kratkotrajnih i lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do 4 sata. Zadržavanja na (TMV) terminalima