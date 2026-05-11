Izveštaj SZO o hantavirusu: Inficirano ukupno devetoro ljudi; Poslednji evakuisani putnici sa kruzera na putu za aerodrom na Tenerifima

TENERIFE - Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) planiraju da danas završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera "Hondius", nakon izbijanja hantavirusa na tom brodu tokom njegovog putovanja preko Južnog Atlantika.

Sa odlaskom dve grupe ljudi sa kruzera koji će leteti za Holandiju i Australiju, očekuje se da će brod isplotiviti za Roterdam sa približno 30 ljudi na brodu, gde će kruzer biti dezinfikovan, prenosi agencija EFE. Izveštaj SZO o hantavirusu: Inficirano ukupno devetoro ljudi U ažuriranom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) danas je navedeno da je do sada prijavljeno devet slučajeva zaraze hantavirusom, bez podataka o broju zaraženih u Sjedinjenim