Kos: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

BRISEL - Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da EU nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstanto proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume.

"Sada stalno proveravamo da li sve države koje dobijaju novac iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume", rekla je Kos odgovarajući na pitanja novinara uoči početka neformalnog sastanka šefova diplomatije EU i Zapadnog Balkana u Briselu i izrazila nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac. Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje.