Kos: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Kos: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

BRISEL - Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da EU nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstanto proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume.

"Sada stalno proveravamo da li sve države koje dobijaju novac iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume", rekla je Kos odgovarajući na pitanja novinara uoči početka neformalnog sastanka šefova diplomatije EU i Zapadnog Balkana u Briselu i izrazila nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac. Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“ Novo

Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“ Novo

REUC pre 38 minuta
Kos: Srbija od usvajanja "Mrdićevih zakona" nije dobila ni evro od EU

Kos: Srbija od usvajanja "Mrdićevih zakona" nije dobila ni evro od EU

Radio 021 pre 1 sat
Kos: EU nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta

Kos: EU nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta

Insajder pre 1 sat
Kos: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

Kos: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

Euronews pre 1 sat
Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“

Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“

Serbian News Media pre 44 minuta
Marta Kos menja ploču: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

Marta Kos menja ploču: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz Plana rasta za Srbiju

Sputnik pre 1 sat
Marta Kos se oglasila nakon Vučićevih uvreda: Srbija nije dobila ni evro...

Marta Kos se oglasila nakon Vučićevih uvreda: Srbija nije dobila ni evro...

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanBriselEUMarta Kos

Politika, najnovije vesti »

Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“ Novo

Kos: „Za sve zapadnobalkanske zemlje ima mesto u EU“ Novo

REUC pre 38 minuta
U Skupštini Srbije počeo Kolegijum pred sutrašnju sednicu o četiri izborna zakona

U Skupštini Srbije počeo Kolegijum pred sutrašnju sednicu o četiri izborna zakona

RTV pre 8 minuta
Potpisan ugovor o učešću SAD na izložbi Ekspo 2027

Potpisan ugovor o učešću SAD na izložbi Ekspo 2027

RTV pre 23 minuta
Monarhisti osudili prebacivanje novca za vojni rok sportu

Monarhisti osudili prebacivanje novca za vojni rok sportu

Beta pre 29 minuta
U fabrici Trendtex u Beloj palanci u petak otpušteno 11 radnika – trećina

U fabrici Trendtex u Beloj palanci u petak otpušteno 11 radnika – trećina

Jugmedia pre 13 minuta