Na poziv Kaje Kalas ministar Đurić danas u Briselu

BRISEL - Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boraviće danas u Briselu gde će učestvovati na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova EU i partnere sa zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Tokom boravka u Briselu, ministar Đurić imaće više bilateralnih susreta. Sastanak na kojem će se razgovarati o odnosima na zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove.