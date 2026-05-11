Niksi ubedljivi protiv Filadelfije za finale Istoka

NJUJORK - Košarkaši Njujork niksa plasirali su se u finale Istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144:114 i tako sa 4:0 u pobedama eliminisali Seventisikserse.

Niksi su predvođeni Džejlenom Bransonom i Džošom Hartom ponovo odigrali dominantan meč, a ujedno su izjednačili NBA rekord u plej-ofu sa 25 pogođenih trojki. Djus Mekbrajd, koji je počeo utakmicu umesto povređenog Ou-Dži Anunobija, postigao je 25 poena uz sedam trojki, od čega četiri već u prvoj četvrtini. Branson je dodao 22 poena, dok su Džoš Hart i Karl-Entoni Tauns postigli po 17. Njujork je već u prvoj deonici napravio dvocifrenu prednost, a u prvom