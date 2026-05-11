Niksi ubedljivi protiv Filadelfije za finale Istoka

RTS
NJUJORK - Košarkaši Njujork niksa plasirali su se u finale Istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144:114 i tako sa 4:0 u pobedama eliminisali Seventisikserse.

Niksi su predvođeni Džejlenom Bransonom i Džošom Hartom ponovo odigrali dominantan meč, a ujedno su izjednačili NBA rekord u plej-ofu sa 25 pogođenih trojki. Djus Mekbrajd, koji je počeo utakmicu umesto povređenog Ou-Dži Anunobija, postigao je 25 poena uz sedam trojki, od čega četiri već u prvoj četvrtini. Branson je dodao 22 poena, dok su Džoš Hart i Karl-Entoni Tauns postigli po 17. Njujork je već u prvoj deonici napravio dvocifrenu prednost, a u prvom
Niksi u finalu Istoka, Minesota izjednačila protiv San Antonija

Minesota izjednačila na 2:2 protiv Sparsa

Potpuni haos na parketu: Vembanjama izbačen posle brutalnog udarca u vrat – Rid završio na podu!

Drama se nastavlja - vukovi izjednačili u seriji! Edvards razmontirao Sparse, Vembanjama isključen! (video)

Vembanjama isključen, Minesota izjednačila protiv San Antonija

Brutalan udarac u lice! Pogledajte zašto je Vembanjama izbačen sa utakmice! (video)

VIDEO Vembanjama udario laktom, isključen zbog prljave igre "vukova": Ovako su isprovocirali Jokića, a sada su "namestili"…

Kancelarija visokog predstavnika: Šmit odlazi sa funkcije

OHR zvanično: Šmit odlazi sa funkcije

Zbiljić ne sumnja u svoj tim: „Ko bude hladnije glave i bolje uđe u meč, podići će trofej, a ja sam uveren da smo to mi!“…

Strikland o odnosu sa Hamzatom: Pogledajte UFC, j*beno dosadan

Fudbaleri upali na konferenciju srpskog trenera! Nastale su haotične scene o kojima bruji Evropa

