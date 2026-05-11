Obradović pred Cedevita Olimpiju: Igraju organizovano, moramo da budemo strpljivi

BEOGRAD - Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas pred drugu utakmicu četvrtfinala plej-ofa ABA lige da Cedevita Olimpija igra organizovano i dodao da "crveno-beli" moraju da budu strpljivi.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 19 časova Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice" u Ljubljani. "Crveno-beli" vode 1:0 u seriji nakon što su pre četiri dana pobedili rezultatom 101:92. "Biće drugačija utakmica, kod kuće uz veliku podršku svojih navijača će svakako biti drugačiji. Očekujem fizikalnu utakmicu, čak i više nego ovde, i moraćemo da odgovorimo. Utakmica će verovatno biti na jedan - dva poseda, energetski moramo da budemo dobri, da kontrolišemo