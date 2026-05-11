OHR zvanično: Šmit odlazi sa funkcije; Stevandić: Pobeda Srpske, počistiti sve loše što je uradio

SARAJEVO - Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Neposredno nakon što je potvrđeno da Kristijan Šmit, koji nije priznat za visokog predstavnika u Republici Srpskoj. napušta BiH počele su spekulacije ko bi mogao naslediti poslednjeg legalno izabranog međunarodnog predstavnika - Valentina Incka.

Navodi se da je Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo pet godina mandata, kako tvrde, "utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma". Šmit nije bio priznat kao visoki predstavnik BiH u Republici Srpskoj, jer njegovo imenovanje na tu funkciju nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti UN, kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iz OHR kažu da je Šmit o odluci o napuštanju BiH obavestio Upravni odbor