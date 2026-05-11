Srednji kurs dinara za evro 117,3800 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,3800 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši 0,4 odsto i iznosi 99,6519 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,8 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.