Vučić sa podsekretarkom za javnu diplomatiju Stejt departmenta Sarom Rodžers

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas, sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers, saopštila je danas Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Kako je najavljeno, sastanak će se održati, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Američki Stejt department objavio je 5. maja da će podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti