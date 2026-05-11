"Metla" koja se čekala četvrt veka - Siloviti Niksi u finalu Istoka!

Košarkaši Njujork Niksa na silovit način su se plasirali u drugo uzastopno finale Istočne konferencije pošto su četvrtom pobedom u nizu nadigrali ekipu Filadelfija Sevetisiksersa rezultatom 144:114 za ukupnih 4:0 u seriji.

Zaličilo je da bi Seventisiksersi, nakon što su Boston Seltikse bacili na kolena, mogli da makar slave u jednom duelu protiv franšize iz Njujorka, ali to ni večeras nije bio slučaj. Već uvodna četvrtina, koja je završena sa čak 43 poena u korist Niksa i 19 poena prednosti u odnosu na domaćina iz Pensilvanije pokazala je kakav odnos snaga možemo očekivati. Iako je Filadelfija trojkama u nekoliko navrata pokušavala da se vrati u igru, Landri Šamet je sa šest poena u