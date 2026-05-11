Razgovori u Evropi o potrebi za dijalogom sa Rusijom su pozitivna stvar, ali situacija je i dalje u početnoj fazi, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u subotu je, govoreći o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, rekao da bi lično preferirao Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima da izaberu lidera kome veruju i koji nije rekao ništa ružno o Rusiji. Putin je naglasio da je upravo Evropa, a ne Rusija, odustala od pregovora. Nemački mediji su u nedelju, pozivajući se na izvore u saveznoj vladi, objavili da Berlin navodno ne želi da vidi bivšeg