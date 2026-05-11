Izjava predsednika Rusije Vladimira Putina o kandidaturi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za pregovore Rusije i Evropske unije izazvala je burne rasprave u Evropi, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je napomenuo da Moskva nije dobila odgovor iz Evrope u vezi sa Šrederovom kandidaturom. „Ne. Putina su pitali koga bi preferirao i on je rekao – Šredera, jer dobro poznaje tog političara, koji je sada u penziji“, rekao je Peskov. Predsednik Rusije Vladimir Putin u subotu je, govoreći o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, rekao da bi lično preferirao Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima da izaberu lidera kome veruju i