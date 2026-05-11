Američki putnik sa kruzera MV Hondius testiran na hantavirus: U karantinu 72 sata, pa šest nedelja izolacije

Američki putnik, evakuisan sa kruzera " MV Hondius" na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa, testiran je pozitivno, a jedan francuski državljanin razvio je simptome patogena na odvojenom letu.

Jedan od 17 američkih putnika pozitivan je na hantavirus, ali ne pokazuje nikakve simptome, saopštilil su američki zdravstveni zvaničnici u nedelju uveče, prenosi AP. Ranije, jedan od pet francuskih putnika razvio je simptome na letu nazad, a ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljneg, saopštio je francuski premijer Sebastijan Lekorni i dodao da će četiri putnika biti uskoro testirano. Japansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je japanski