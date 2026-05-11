Delegacija Srbije posetila Mauthauzen povodom godišnjice oslobođenja logora

Delegacija Srbije posetila je u nedelju nekadašnji nacistički logor smrti Mauthauzen i položila venac u spomen žrtvama povodom godišnjice oslobođenja ovog logora 1945. godine.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Zoran Antić rekao je za RTS da su u Mauthauzenu brojne delegacije svih zemalja koje su se borile protiv nacizma i fašizma. "Srbija i nekadašnja Jugoslavija su svakako sile pobednice i to istorija ničim ne može izbrisati - najveći doprinos, u smislu žrtava u pobedi u Drugom svetskom ratu, jer smo devetog maja beležili Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, dali su upravo Srbi", naveo je