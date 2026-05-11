Poznato koji sudija će deliti pravdu u finalu Lige šampiona

Nemački arbitar Danijel Zibert biće glavni sudija finala Lige šampiona između fudbalera Pari sen Žermena i Arsenala, saopštila je danas UEFA.

Njegovi pomoćnici biće Jan Zajdel i Rafael Foltin, a za četvrtog sudiju određen je Sandro Šerer. U VAR sobi sedeće Bastijan Dankert, Robert Šreder i Karlos del Sero Grande. Finale Lige šampiona igraće se 30. maja od 18 časova u Budimpešti. Glavni sudija finala Lige Evrope između Aston Vile i Frajburga biće Fransoa Leteksje. Finale Lige Evrope igraće se 20. maja od 21 sat u Istanbulu. Mauricio Marijani određen je za glavnog sudiju finala Lige konferencije između