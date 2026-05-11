Pripremite se! Stiže zahlađenje, čak i sneg: Očekuju nas pesak iz Sahare i jake oluje sa grmljavinom i gradom

Današnji dan će zbog izraženog jugozapadnog strujanja sa severa Afike, osim tople vazdušne mase, doneti i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje kiša.

Reč je o potpunoj prirodnoj i uobičajenoj pojavi pri oakvoj sinoptičkoj situaciji, a ona je najviše vidljiva na vozlilima po prestanku padavina. Tokom većeg dela dana širom Srbije biće promenljivo oblačno, toplo i sparno. Posle podne i uveče ponegde se moguće kratkotrajne grmljavinske oluje. Na jugu i jugoistoku će biti suvo. Maksimalna teperatura biće od 22 do 28 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni. U utorak će jako zahlađenje zahvatiti severozapad našeg regiona i