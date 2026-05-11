Veliko ispadanje u Rimu u delu žreba Hamada Međedovića, Italijan se osramotio pred svojima, sve se otvara

Srpski teniser Hamad Međedović prošao je u osminu finala Mastersa u Rimu, a posle velike pobede moraće ovog utorka na teren i pokušaće da prođe u četvrtfinale protiv Martina Landalusea.

A, ako trijumfuje protiv 94. tenisera planete, mogao bi da ima dodatno olakšan posao. Naime, domaći teniser Flavio Kaboli, inače 12. teniser sveta, poražen je pred svojom publikom od Argentinca Tijaga Augustina Tirantea, i to sa 2:0. Do sada, "kostur" se u potpunosti otvorio za srpskog tenisera, a ako preskoči prepreku u vidu Landalusa, što je očekivano, mogao bi da zaigra upravo protiv Tirantea, koji svoj meč osmine finala igra protiv Danila Medvedeva. I Hamad i