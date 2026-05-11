Odgovor Irana na američki mirovni plan za Trampa je „totalno neprihvatljiv“

Predsednik SAD Donald Tramp je kritikovao Iran da „igra igre“ sa SAD i ostatkom sveta i odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni plan nazvao "totalno neprihvatljivim"

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je odgovor Irana na američki predlog za okončanje rata „totalno neprihvatljivim“. Tramp je optužio Teheran da „igra igre“ sa SAD i ostatkom sveta. Iranski kontrapredlog za uslove za okončanje rata uključuje priznanje suvereniteta nad blokiranim Ormuskim moreuzom i zahtev za nadoknadu štete, a nuklearni program, što je jedno od ključnih pitanja koje su SAD pokušale da reše, se ni ne pominje. Teheran traži i oslobađanje