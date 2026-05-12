Crna Gora predstavila "Novu zoru": Izazovan kostim, ali i ples VIDEO

Tamara Živković predstavila je večeras Crnu Goru, u prvom polufinalu Evrovizije, sa pesmom "Nova zora".

Tamara je nastupila pod rednim brojem 8, a ovo je inače prvi nastup Crne Gore na Evroviziji, posle dve godine pauze. Ona je nesumnjivo oduševila sve svojim jedinstvenim stajlingom, ali i finalom performansa kada su je plesači podigli u vis. Prema stanju na kladionicama u toku današnjeg dana, Crna Gora nalazi se "ispod crte" za prolazak u finale, mada je sve još uvek neizvesno.