Istražuje se uzrok smrti košarkaša Memfisa - sumnja se samo na jedno

Zvaničan uzrok smrti košarkaša Memfisa Brendona Klarka još nije poznat javnosti, a kako prenose američki mediji, to bi moglo da bude posledica predoziranja.

Njegova smrt istražuje se kao moguća posledica predoziranja, pošto su istražitelji u kući u kojoj je boravio košarkaš Memfis Grizlisa pronašli pribor povezan sa narkoticima. Vatrogasna služba Los Anđelesa odgovorila je na poziv zbog hitnog medicinskog slučaja, a kada su bolničari stigli na lice mesta , Klark je već bio proglašen mrtvim, prenosi NBC4. Obdukcija će utvrditi tačan uzrok i način smrti. Vest o smrti Klarka potresla je košarkašku javnost, a od njega su