Buran dan u Londonu: Ostavke ministara, Starmer ne popušta

Skoro dve godine pošto je odnela ubedljivu pobedu na opštim izborima i posle 14 godina vratila se na vlast u Velikoj Britaniji, Laburistička stranka suočava se sa najvećim izazovom - a pre svih, njen lider i britanski premijer Kir Starmer.

Grupa laburista, ali i neki ministri, pozivaju Starmera da se povuče posle vrlo lošeg rezultata na prošlonedeljnim lokalnim i regionalnim izborima, što on odbija.

„Važna su dela, a ne reči“, poručila je Starmeru Džes Filips u pisanoj izjavi u kojoj je obavestila da podnosi ostavku na mesto ministarke zaštite prava ranjivih grupa.

Još dva ministra su danas podnela ostavke, a izvori za BBC kažu da se očekuje da još neki tokom dana krenuti njihovim stopama.

Debakl na izborima izazvao je nezadovoljstvo najpre nekih, a potom i više desetina poslanika Laburističke stranke koji traže Starmerovu odgovornost.

Laburisti su poraženi na izborima u Engleskoj, Škotskoj i Velsu, gde su izgubili vlast posle 27 godina.

Trenutno više od 80 poslanika, ali i neki članovi Starmerovog kabineta, pozivaju premijera da se povuče ili da odredi vremenski okvir za odlazak.

Ali, ključno je da nisu jedinstveni oko izbora Starmerovog naslednika.

„Laburistička stranka ima proces za osporavanje poverenja lideru, a taj proces nije pokrenut“, izjavio je Starmer tokom burnog prepodneva u Dauning stritu broj 10 u Londonu, sedištu britanskog premijera.

Među članovima kabineta koji pozivaju Starmera da se povuče je i ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud.

Prema statutu Laburističke stranke, ne postoji formalan postupak za opoziv lidera.

Jedini način da poslanici Laburističke stranke pokrenu proces izbora novog lidera je da 20 odsto njih javno podrži izazivača.

S obzirom na trenutno stanje u britanskom parlamentu, to znači da bi 81 poslanik Laburističke stranke morao da se ujedini oko jednog imena.

Za sada, međutim, nijedan od njegovih mogućih rivala u parlamentu nije ga javno izazvao.

Posle sastanka kabineta, Starmer je rekao da ne namerava da podnese ostavku, bacivši rukavicu potencijalnim rivalima da ga formalno izazovu u borbi za mesto lidera laburista.

Ključni Starmerovi saveznici, među kojima su dvojica ministara, Stiv Rid i Pat Mekfaden, rekli su novinarima da i dalje ima njihovu podršku.

„Kir ima moju punu podršku i on nastavlja posao. Svi smo uz njega“, rekao je novinarima glavni sekretar trezora Džejms Mari.

Nekoliko dana posle teškog udarca na lokalnim izborima, činilo se da su se strasti među laburistima bar donekle smirile.

Vođstvu stranke je laknulo nakon što je laburistička poslanica Ketrin Vest odustala od najave da će pokrenuti preispitivanje poverenja Starmeru, ali ga je pozvala da podnese ostavku na mesto premijera.

„Prikupljam potpise laburističkih poslanika kako bih pozvala premijera da odredi raspored za izbor novog lidera u septembru“, napisala je u izjavi.

Minulog vikenda rekla je da će pokrenuti proces za smenjivanje Starmera sa mesta lidera stranke, ako neko od ministara iz njegove vlade to ne učini.

Vest živi u opština Haringej, jednoj od 10 londonskih i 38 engleskih opština u kojima su laburisti izgubili većinu.

Najavila je da će tražiti podršku od svih predstavnika Laburističke stranke u parlamentu.

„Potrebno mi je 80 potpisa, a trenutno imam više od 70. Moramo da se pokrenemo", glasio je ultimatum Vest objavljen proteklog vikenda.

Napisala je i da Starmeru treba dati neku drugu ulogu koja će mu više odgovarati, možda neku međunarodnu.

„Kao i svaka vlada, pravili smo greške... ali smo doneli ispravne velike političke odluke“, priznao je Starmer.

Poručio je i da će dokazati „sumnjičavcima" da nisu u pravu.

Bliži odnosi sa EU i nacionalizacija čeličane

U govoru 11. maja, Starmer je najavio zaokret u politici, pre svega da će se založiti za jačanje veza sa Evropskom unijom (EU), iz koje je Ujedinjeno Kraljevstvo izašlo 2020. odlukom na referendumu.

Ujedinjeno Kraljevstvo će postaviti „novi pravac za Britaniju“ na sledećem samitu EU, rekao je.

Laburistička vlada će se usredsrediti na stavljanje Britanije „u srce Evrope“ kako bi jačala privredu, trgovinsku mrežu i odbrambeni sistem.

Starmer je najavio novi zakon koji će vladi omogućiti „puno vlasništvo“ nad britanskom čeličanom Skantorp, kompanije British Steel .

To je u javnom interesu, dodao je.

Novi zakon o de fakto nacionalizaciji biće donet godinu dana pošto je vlada preuzela kontrolu nad čeličanom od kineskih vlasnika Đingje.

Starmer je najavio i „ambiciozan“ plan za sticanje iskustva mladih Britanaca, koji će biti u srži obnovljenog odnosa sa EU, kako bi mladi ljudi mogli da rade, studiraju i žive na kontinentu.

Zavetovao se da će ići „mnogo dalje“ u ulaganju u obuke, tehničke fakultete i posebne obrazovne potrebe.

Obećao je da će svaki mladi Britanac imati „zagarantovan“ posao, obuku ili radnu praksu.

Rezultati opštinskih i regionalnih izbora u Velikoj Britaniji bili su šamar za laburiste.

Najveći pobednik je stranka koju svrstavaju u desni britanski politički spektar, Reformisti UK ( Reform UK ), koju predvodi populista Najdžel Faraž i čija je pažnja usmerena na borbu protiv imigranata.

Reformisti su osvojili više od 1.400 mesta u lokalnim i regionalnim parlamentima, preuzevši kontrolu u oblastima gde su laburisti i konzervativci istorijski bili dominantni.

Hiljade odbornika su izabrane za gradonačelnike i lokalne vlasti, a rezultati su ukazali da Velika Britanija prati trend nekih drugih evropskih država u kojima su populističke desničarske stranke, od Francuske do Holandije i Nemačke, doživele meteorski uspon na izborima održanim poslednjih godina.

Neki mediji već vide Faraža kao novog premijera.

„Došlo je do ogromne promene na političkoj mapi Ujedinjenog Kraljevstva.

„Laburisti su sravnjeni sa zemljom u područjima gde su dominirali sto godina", izjavio je Faraž pre ulaska u helikopter, kojim danima kruži Velikom Britanijom.

Jedno od takvih područja je Vels, gde nacionalna Velška stranka slavi istorijsko preuzimanje vlasti, koju su od 1922. godine držali laburisti na krilima rudarskih sindikata.

Laburisti su propustili i istorijsku priliku da posle 12 godina prekinu vladavinu donedavno korupcijom razorene Škotske nacionalne partije.

Lider Škotskih nacionalista Džon Svini nastavlja da vodi manjinsku vladu, a snove o nezavisnosti za sada mora da drži po strani.

Uprkos vrlo lošim izbornim rezultatima, Starmer, koji je u Dauning strit došao posle izbora 2024, poručio da neće podneti ostavku na mesto premijera i „gurne zemlju u haos“.

Na izborima 2024, laburisti su odneli ubedljivu pobedu i posle 14 godina vratili se na vlast u UK.

Ali za samo dve godine, podrška laburistima je u očiglednom opadanju.

(BBC News, 05.12.2026)