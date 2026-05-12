Ranko Mimović za BBC: 'Ne planiramo gašenje rafinerije u Pančevu'

BBC News pre 2 sata | Grujica Andrić - BBC novinar

Reuters/Zorana Jevtić

Posle dugog traženja inostranog rešenja za kupovinu ruskog udela u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS) i osluškivanja signala iz Moskve i Vašingtona, činilo se izvesnim da je u toj trci pobedila mađarska MOL Grupa.

Onda se trci iznenada priključio i domaći takmičar, kompanija KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO , u vlasništvu srpskog biznismena Ranka Mimovića, izvestila je prva agencija Rojters, što je Mimović potvrdio za BBC na srpskom.

Kompanija osnovana u avgustu 2025, ponudila je dve milijarde evra ruskim gigantima Gaspromnjeftu i Gaspromu za ukupan udeo od 56,1 odsto u NIS, što je milijardu više od MOL-a, a Rusi su to načelno prihvatili, dodaje on.

Amerika je u oktobru 2025. uvela sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva, a nekoliko puta do sada je pomeran rok do kojeg bi srpska kompanija, od koje zavisi celokupna srpska privreda, trebalo da se 'reši' ruskog vlasništva.

Poslednji navedeni rok je 22. maj.

„Sa OFAK-om (Kancelarijom za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija) smo u intenzivnoj komunikaciji šest meseci, odgovorili smo na sve njihove zahteve, dobili smo njihovo pozitivno mišljenje i potvrdu visokog menadžmenta.

„Taj deo smo skoro zaključili", kaže Mimović u telefonskom razgovoru za BBC.

Sve vreme je, dodaje, i u komunikaciji sa ruskom stranom, kojoj je, kaže, izneo ponudu i informisao je o razgovorima sa OFAK-om.

Uprkos američkim sankcijama, NIS je nastavio da radi, zahvaljujući licencama koje je dobijao od američkog OFAK-a.

Jedno vreme je vladala neizvesnost oko rada Rafinerije u Pančevu, ključne za funkcionisanje NIS-a, pošto dva meseca nije ulazila ni kap sirove nafte, kako su govorili srpski zvaničnici.

Ipak, i ta situacija je prevaziđena.

REUTERS/Marko Djurica

Mimović kaže i da sa MOL Grupom nije u komunikaciji.

„Mislim da to nije ni potrebno u ovoj fazi, a možda u nekoj drugoj ili trećoj fazi bude potrebe oko neke vrste saradnje ili kupovine derivata", kaže Mimović.

U danu kada je objavljeno da je Mimovićeva firma iznenada dala ponudu za kupovinu večinskog ruskog udela u NIS-u, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa novinarima govorio da ne zna ko je taj biznismen i da ne može tek tako neko da se pojavi pošto se pita država Srbija.

Nekoliko dana kasnije, Mimović je za BBC na srpskom rekao da su „predsednika Srbije obavestili o ponudi".

„Sada moramo da poštujemo državu koja se obavezala da će pregovarati sa MOL-om do 22. maja, a mi radimo paralelno i videćemo kakav će biti ishod", kaže Mimović.

Iza ponude kompanije KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO ne stoji nijedna vlada, niti konzorcijum više firmi, tvrdi on.

„Naša kompanija je u ovom poslu sama, imamo obezbeđen kapital, radim 30 godina sa fondovima i bankama i imamo dobru komunikaciju", rekao je Mimović za BBC na srpskom.

Ukoliko ponudu njegove firme na kraju prihvate sve strane, kupovina većinskog udela u NIS-u biće „krajnje prijateljsko preuzimanje".

„Naša namera je da definitivno ne zatvaramo rafineriju (u Pančevu), već samo da je unapredimo i da što bolje posluje", ističe Mimović.

Ko je Ranko Mimović?

Mimović je rođen 1960. godine i rukovodio je nekolicinom kompanija u karijeri, pretežno u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji i u oblastima građevinarstva, finansija i konsulantskih usluga, uz mnogo kontroverzi oko njihovog poslovanja.

Povezan je sa najmanje devet kompanija registrovanih u Srbiji, piše portal Forbs Srbija.

U Sloveniji je odslužio zatvorsku kaznu pošto je osuđen za prevaru, dok su njegovi poslovi u Hrvatskoj rezultirali hapšenjem visokih zvaničnika i direktora firme čiji je bio vlasnik.

U martu 2023. osnovao je firmu KFT Senator Treasury G.T.7 DOO sa osnivačkim kapitalom od 207 milijardi dinara, od čega je 2024. u firmu uneo 111 milijardi dinara nenovčanog kapitala.

Bila je to potvrda o depozitu sa pravom raspolaganja količinom od 15 tona zlata, preko B.S. sertifikata koju je izdala Union banka Švajcarske 1966. godine, piše Nova ekonomija.

Firma KFT Senator Treasury G.T.7 DOO prestala je da postoji u avgustu 2025.

Od nje tada nastaju KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO i KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan DOO , obe registrovane u Subotici, prema podacima Agencije za privredne registre.

Ukupan osnivački kapital dve nove kompanije jednak je osnivačkom kapitalu firme osnovane 2023. - nešto manje od dve milijarde evra, što je iznos navodno ponuđen Rusima.

Firma KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO , koja je spremna da kupi ruski udeo u NIS-u, prema APR-u ima aktivan status, iako se navodi da je u blokadi zbog duga od 9.508 dinara.

Iako do navoda o Mimovićevoj ponudi nije bilo javnih zamerki na prethodno postignuti načelni dogovor MOL Grupe sa Gaspromom oko prodaje većinskog udela u NIS-u, ministarka Dubravka Đedović Handanović saopštila je 7. maja da srpska vlada nije zadovoljna ponudom mađarske firme.

„Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći", dodala je.

Čeka se novi predlog iz Mađarske, rekla je.

Pogledajte video: MOL na pragu da preuzme većinski udeo u NIS-u

'U našoj firmi ne postoji politika, Vučića poštujem'

U razgovoru sa novinarima 7. maja, Vučić nije ni potvrdio, ni demantovao da je Mimović poslao ponudu.

„Čuj, našao neko dve milijarde, pa još srpska firma... Jeste li ozbiljni? Nikad se u životu time nije bavio, pa će sad on to da kupi...

„Pita se valjda i Srbija, evo, ne možeš da kupiš, ne da Srbija", odgovorio je Vučić na novinarsko pitanje o Mimovićevoj ponudi.

Iako srpski biznismen kaže da u njegovoj kompaniji „ne postoji politika" i ponuda nije plod saradnje sa bilo kojom vladom, dodaje da „srpskog predsednika poštuje, kao i predsednika svake države".

„Ono što je rekao je njegov stav i njegova odluka.

„U ovom poslu prodaju Rusi i oni na kraju odlučuju, a posle dolazi druga faza i dogovori sa državom kako bismo videli koji su njeni interesi", odgovara Mimović.

„Otvoreni smo za sve razgovore i sve opcije, kako bismo zajednički omugućili da firma ide napred ili da ne bi došlo do gašenja rafinerije kroz dve godine, da bi benzinske stanice ostale tamo gde jesu", dodaje on.

Uprkos tome što nikada ranije nije kupio ili upravljao kompanijom poput NIS-a, u tome ne vidi prepreku.

„Svaku kompaniju ili posao gledam kao biznis, kao novi izazov, a nije uslov da ja dolazim iz naftne industrije da bih mogao da kupim NIS.

„Sagledali smo celu situaciju, ovo je dobar i izazovan posao i to je jedini razlog naše ponude, a ako bi došlo do preuzimanja, pripremili smo vrhunske menadžere koji su iz te struke i koji bi vodili i unapređivali posao", kaže Mimović za BBC na srpskom.

REUTERS/Zorana Jevtić

Burna karijera, zatvor i afere u Sloveniji

Mimović je bio direktor slovenačke firme United Alpe-Adria Limited koja se bavila savetovanjem u oblasti menadžmenta, ali se na tom mestu zadržao od avgusta 2007. do maja 2008, podaci su registra kompanija Velike Britanije.

Bio je i direktor i vlasnik kompanije CPL iz Ljubljane, koja se bavila izgradnjom puteva i drugim građevinskim poslovima.

On je 2014. osuđen na dve godine zatvora i novčanu kaznu od 100.000 evra zbog prevara počinjenih dok je rukovodio preduzećem.

Iako je prilikom dolaska na suđenje tvrdio da je sudski proces politički motivisan, priznao je krivicu po dve tačke optužbe za prevaru vrednu oko 2,2 miliona evra.

Mimović je tada naveo Albina Bizjaka, vlasnika građevinske kompanije Albistroj koja je kao podizvođač učestvovala u poslovima sa CPL-om, da uplati taj novac uveravajući ga će ga iskoristiti za spas kompanije CPL.

„Priznao sam krivicu i sada sve pada na mene, a i drugi ljudi bi trebalo da sede ovde (na optuženičkoj klupi).

„Vreme će pokazati, istina će izaći na videlo", rekao je Mimović prilikom izricanja presude.

Kompanija CPL je bankrotirala 2013, a Mimović se četiri godine kasnije ponovo našao na optuženičkoj klupi.

Prvostepeno je tada osuđen na 12 godina zatvora zbog prevara i pranja novca povezanim sa poslovanjem firme CPL, uz kaznu od 99.000 evra i obavezu da vrati državi 1,13 miliona evra, preneo je slovenački portal Reporter.

Viši sud u Ljubljani je 2018. ukinuo tu presudu.

Mimović je postao poznat i zbog optužbi na račun bivšeg gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, tvrdeći da je Janković traži 10 odsto novca od svakog infrastrukturnog projekta koji CPL dogovori sa gradskom upravom, piše Reporter.

Janković je kasnije oslobođen krivice zbog tih i drugih optužbi povezanih sa navodnom korupcijom.

'Afera začin' sa Podravkom u Hrvatskoj

Najavljivao je 2010. da će preko njegove kompanije FIA Invest iz Srbije preuzeti više od 10 odsto vlasništva u hrvatskoj Podravci, iako su mu tada računi bili u blokadi.

Tvrdio je da je to učinio kupovinom malteške firme Fima Ami , koja je bila vlasnica tih deonica, dodavši da je investirao 60 miliona evra u hrvatskog prehrambenog giganta sa višedecenijskom tradicijom.

Mediji su pisali da njegova firma navodno istupa ispred italijanskog Finest fonda.

Hrvatsko državno tužilaštvo za sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) pokrenulo je istragu tog posla.

U slučaju koji je u Hrvatskoj poznat kao „Afera začin" privedeni su bivši potpredsednik hrvatske vlade Damir Polančec i Zoran Marković, direktor firme Fima Ami.

Mimović je u to vreme najavio Zagrebačkoj berzi da će uložiti 240 miliona evra u Hrvatskoj, pozivajući se na kapital iz Švajcarske i Italije.

Ali, u vreme kada je to govorio račun firme mu je bio blokiran duže od 200 dana zbog duga prema bankama od 160.000 evra, pisao je Večernji list.

Hrvatski medij je tada izvestio i da njegova kompanija Fia Invest devet meseci ne plaća zakup kancelarija u beogradskom naselju Dedinje, zbog čega joj je tada pretilo iseljenje.

Mimović na kraju nije postao manjinski vlasnik Podravke, u kojoj danas 49 odsto vlasništva imaju hrvatski penzioni fondovi, a 25 odsto Republika Hrvatska.

Koje je sve firme posedovao Mimović?

Mimović je, prema pisanju Forbs Srbija, bio ili je većinski vlasnik najmanje devet kompanija koje posluju ili su poslovale u Srbiji:

KFT Senator Treasury G.T.7

KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan

KFT Senator Treasury G.T.7 Dva

FIA Energy

FIA Aqua

FIA Electricity

FIA Oil

RM Capital

Eko voćar produkt

Osam firmi više ne posluje, jednoj od preostalih je privremeno oduzet poreski identifikacioni broj (PIB), a drugoj blokiran račun, dodaje se.

Prema pisanju slovenačkih medija, bio je i vlasnik kompanije Patera , registrovane u Italiji.

Poslovala je i u Švajcarskoj, a preko nje je Mimović 2012. kupio slovenačku građevinsku firmu CPL.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.12.2026)