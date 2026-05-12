Bećirović u UN o značaju OHR za očuvanje BiH, replike s predstavnicima Srbije i Hrvatske

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Denis Bećirović rekao je danas u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) o stanju u BiH, da je ogroman značaj Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u očuvanju bezbednosti i i stabilnosti BIH.

Bećirović je ocenio da je BiH, bez obzira na sve izazove, uradila ogroman posao na evroatlantskom putu i ispunila uslove da dobije pozivnicu za članstvo u NATO-u, preneli su sarajevski mediji.

Ocenio je da bi rezultati bili bolji da nije bilo konstantnih blokada iz Republike Srpske, za čije je rukovodstvo rekao da je "antidejtonskim potezima dovelo BiH na korak od oružanog sukoba", ali je "najgori scenario izbegnut zbog odgovora institucija u sferama domaće i spoljne politike".

"Naučili smo važnu lekciju: Svako podrivanje pozicije i kompetencija Ustavnog suda BiH, sudskih institucija i visokog predstavnika u BiH može imati katastrofalne posledice po mir i bezbednost u BiH i ovom delu Evrope", rekao je Bećirović.

Kazao je da je tokom rata u BiH počinjen genocid nad Bošnjacima i da su "akteri agresije na BiH i posle okončanja rata nastavili da pokušavaju da ispune svoje ratne ciljeve, a to se ne može ignorisati".

"Zapostavljanje ovih argumenata može dovesti do netačne dijagnoze situacije i mogućih novih pogrešnih koraka. To se ne sme dozvoliti", rekao je Bećirović.

Ukazao je na podrivanje uloge visokog predstavnika, dodavši da imenovanje naslednika Kristijana Šmita mora da sledi princip da se njegova uloga ne dovodi u pitanje.

OHR, istakao je on, može okončati svoj mandat u BiH tek kada se ispuni "Agenda 5+2".

"Moramo biti potpuno jasni: Rukovodstvo RS, a ne visoki predstavnik, uništava Dejtonski mirovni sporazum. Vreme je da zaustavimo one koji to rade ne slabeči institucije koje ga štite", rekao je Bećirović.

Govoreći o državnoj imovini, ocenio je da se to pitanje mora rešiti u korist BiH, da se moraju sprovesti odluke Evropskog suda za ljudska prava i eliminisati svi elementi diskriminacije, a i da se mora naglasiti supremacija države BiH nad entitetima.

Ukazao je da Srbija i Hrvatska nemaju pravo da se mešaju u unutrašnju politiku BiH jer one nisu garanti, već potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Srbija i Hrvatska su preuzele dodatnu međunarodnu ulogu da poštuju teritorijalni integritet, nezavisnost i suverenitet BiH, kao i presude sudova UN", naglasio je Bećirović.

Ukazao je i na lobiranje vlasti RS u svetu za secesiju tog entiteta, kao i na nedavno promovisanje u Zagrebu "trećeg entiteta" - hrvatskog.

Predstavnik Srbije je, posle govora Bećirovića i predstavnika Hrvatske, rekao da je čuo za optužbe da Srbija doprinosi destabilizaciji BiH, ističući da je interes Srbije dijalog i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Naglasio je da je čuo provokativne izjave u vezi sa Srbijom koja je, kako je rekao, protiv zapaljive retorike.

Predstavnik Hrvatske Hrvoje Ćurić Hrvatinić je replicirao Bećiroviću u delu u kojem je on govorio o spornoj konferenciji u Zagreba na kojoj je "crtana karta 'trećeg entiteta' ", ocenivši da su takve izjave "u službi predizborne kampanje" u BIH.

Ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija je tražio reč posle obraćanja predstavnika Srbije i Hrvatske.

Rekao je da mu je žao što je Bećirovićev govor protumačen kao izborna kampanja, a potom je pokazao kartu s iscrtanim "trećim entitetom" u BiH, koja je predstavljena u aprilu na skupu u Zagrebu.

"U tom događaju je učestvovao i posebni izaslanik ministra spoljnih poslova Hrvatske i tu je napravljena ova karta - karta podele BiH po etničkom principu. To je Ministarstvo (BIH) osudilo, a za kolegu s desne strane (predstavnika Srbije): Želimo da prestanete da kao u usporenom snimku uništavate Dejtonski sporazum tako što implementirate dokument koji ste zvanično usvojili u Vladi Srbije", kazao je Lagumdžija.

Naveo je da govori o "Svesrpskom saboru" u Beogradu 2024. godine i deklaraciji usvojenoj na tom skupu.

(Beta, 12.05.2026)