Milorad Dodik preti nezavisnošću RS zbog Šmitovog zakona

Predsednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik je danas izjavio u Banjaluci da će proglasiti nezavisnost Republike Srpske (RS) ako visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametne zakon o državnoj imovini.

"Ukoliko Šmit nametne zakon o državnoj imovini, istog časa biće doneta odluka o nezavisnosti RS", rekao je Dodik, preneli su banjalučki mediji.

Kazao je i da treba da se ponište sve odluke koje je Šmit doneo u svom mandatu.

"Nećemo dozvoliti da se više iko bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju biti poništene. Kada se to završi, RS je spremna na razgovore i dogovore u BiH. Pre toga nećemo razgovarati", rekao je Dodik.

Bosnu i Hercegovinu je Dodik nazvao "nakaradnom državom", a opoziciju u RS "otpadom, koji će, zajedno s muslimanskim političarima i međunarodnom zajednicom, pokušati da ukine RS”.

"BiH je danas Frankenštajn za srpski narod koja ne može da podari ništa dobro za Srbe. Što duže ostajemo u BiH, biće nam gore", ocenio je on.

Dodik je kazao da RS neće ulaziti u vojni sukob i izrazio nadu da će "civilizovani svet posle globalnih nereda doći u poziciju da se obezbedi pravo naroda na samoopredeljenje".

"Moramo da se okupimo oko te ideje. Nema nijednog znaka koji bi mogao biti optimističan u našem daljem ostanku u BiH. BiH je bila eksperiment u kojem je zaustavljen razvoj RS i svi njeni projekti", zaključio je Dodik.

(Beta, 12.05.2026)