Radomir Lazović (ZLF) kritikovao izmene izbornih zakona

Beta pre 9 minuta

Poslanici Skupštine Srbije su nastavili raspravu o izmenama četiri izborna zakona koje je kritikovao poslanik opozicionog Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović.

On je u skupštinskoj raspravi kazao da preložene izmene nisu suštinske već "vrlo pažljivo izabrane kozmetičke promene da slučajno sistem kojim vlast krade izbore ne bude narušen".

"Ovo su male, sitne izmene da se čisto zamažu oči, kao da SNS-a nešto radi, a uprkos svemu oni ne smeju da raspišu izbore", rekao je Lazović.

Optužio je vlast za licemerje i za organizovanje fizičkih napade na neistiomšljenike i zapitao da li obuka za članove biračkih odbora, a što je predvidjeno zakonskim izmenama, obuhvata i obuku iz borilačkih veština, za odbranu od štangli i palica.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov negirao je navode Lazovića, te ocenio da nema tih izbornih zakona koji mogu da pomognu opoziciji, da pobedi.

Prethodno je poslanik Jedinstvene Srbije, inače koaliconog partnera vladajuće SNS, Života Starčević podržao predložene zakonske izmene i najavio da će ta stranka glasati za njih.

Zakonske izmene je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović istakavši da su pripremljeni u skladu s preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

To su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu.

(Beta, 12.05.2026)

Povezane vesti »

Tema jutra: Nova sednica Narodne skupštine

Tema jutra: Nova sednica Narodne skupštine

N1 Info pre 33 minuta
(BLOG) Rasprava o Petrašinovićevim zakonima u Skupštini: "Predlog izmene izbornih zakona kozmetički"

(BLOG) Rasprava o Petrašinovićevim zakonima u Skupštini: "Predlog izmene izbornih zakona kozmetički"

N1 Info pre 9 minuta
N1 Direktno: Nakon Mrdića, Petrašinović

N1 Direktno: Nakon Mrdića, Petrašinović

N1 Info pre 33 minuta
Lazović (ZLF): Da li novi izborni zakoni obuhvataju i obuku iz borilačkih veština

Lazović (ZLF): Da li novi izborni zakoni obuhvataju i obuku iz borilačkih veština

Nedeljnik pre 9 minuta
BLOG UŽIVO "Hoćemo li članove izbornih komisija obučavati kako da se bore protiv batinaša?": Opozicija o izmenama izbornih…

BLOG UŽIVO "Hoćemo li članove izbornih komisija obučavati kako da se bore protiv batinaša?": Opozicija o izmenama izbornih zakona

Nova pre 9 minuta
Lazović (ZLF): Da li novi izborni zakoni obuhvataju i obuku iz borilačkih veština

Lazović (ZLF): Da li novi izborni zakoni obuhvataju i obuku iz borilačkih veština

Serbian News Media pre 14 minuta
Lazović (ZLF): Da li novi izborni zakoni obuhvataju i obuku iz borilačkih veština

Lazović (ZLF): Da li novi izborni zakoni obuhvataju i obuku iz borilačkih veština

Pravo u centar pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSNSIzboriRadomir Lazović

Politika, najnovije vesti »

Evrointegracije neće biti tema izborne kampanje, ali hoće evropske vrednosti

Evrointegracije neće biti tema izborne kampanje, ali hoće evropske vrednosti

Mašina pre 44 minuta
(BLOG) Rasprava o Petrašinovićevim zakonima u Skupštini: "Predlog izmene izbornih zakona kozmetički"

(BLOG) Rasprava o Petrašinovićevim zakonima u Skupštini: "Predlog izmene izbornih zakona kozmetički"

N1 Info pre 9 minuta
Tema jutra: Nova sednica Narodne skupštine

Tema jutra: Nova sednica Narodne skupštine

N1 Info pre 33 minuta
N1 Direktno: Nakon Mrdića, Petrašinović

N1 Direktno: Nakon Mrdića, Petrašinović

N1 Info pre 33 minuta
Srpska lista predala listu kandidata za poslanike na izborima na Kosovu i Metohiji

Srpska lista predala listu kandidata za poslanike na izborima na Kosovu i Metohiji

RTV pre 4 minuta