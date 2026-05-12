Radomir Lazović (ZLF) kritikovao izmene izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije su nastavili raspravu o izmenama četiri izborna zakona koje je kritikovao poslanik opozicionog Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović.

On je u skupštinskoj raspravi kazao da preložene izmene nisu suštinske već "vrlo pažljivo izabrane kozmetičke promene da slučajno sistem kojim vlast krade izbore ne bude narušen".

"Ovo su male, sitne izmene da se čisto zamažu oči, kao da SNS-a nešto radi, a uprkos svemu oni ne smeju da raspišu izbore", rekao je Lazović.

Optužio je vlast za licemerje i za organizovanje fizičkih napade na neistiomšljenike i zapitao da li obuka za članove biračkih odbora, a što je predvidjeno zakonskim izmenama, obuhvata i obuku iz borilačkih veština, za odbranu od štangli i palica.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov negirao je navode Lazovića, te ocenio da nema tih izbornih zakona koji mogu da pomognu opoziciji, da pobedi.

Prethodno je poslanik Jedinstvene Srbije, inače koaliconog partnera vladajuće SNS, Života Starčević podržao predložene zakonske izmene i najavio da će ta stranka glasati za njih.

Zakonske izmene je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović istakavši da su pripremljeni u skladu s preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

To su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu.

(Beta, 12.05.2026)