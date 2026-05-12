RHMZ: Hitno upozorenje na oluju za Zapadnu i Istočnu Srbiju

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područja Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i Istočne Srbije zbog vremenskih nepogoda i olujnog vetra koji se očekuju tokom dana.

RHMZ je pokrenuo procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije apelovali su na građane da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa.