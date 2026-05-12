Tramp i preti, i tvrdi da će razgovarati s vlastima Kube za koje kaže da traže pomoć SAD

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je danas izjavio da Kuba traži pomoć SAD i da će početi razgovore sa vladom u Havani.

"Kuba je propala zemlja i ide samo u jednom pravcu: Dole! Kuba traži pomoć, a mi ćemo razgovarati!!! U međuvremenu, idem u Kinu!", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Kina, gde Tramp putuje ove nedelje da bi se sastao s predsednikom Si Đinpingom, pozvala je ranije Vašington da smesta ukine embargo i sankcije protiv Kube.

Tramp je više puta pretio Kubi i posle zarobljavanja i odvođenja u SAD predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) početkom godine rekao da je "Kuba sledeća".

SAD su pooštrile sankcije protiv Kube, uvele blokadu dopremanja nafte i preduzele druge mere radi slabljenja njene komunističke vlasti.

Sajt vest Aksios (Axios) piše da to što Tramp povećava pritisak na kubansku vladu pojačava zabrinutost da bi se mogle ostvariti njegove stalne pretnje invazijom na tu karipsku ostrvu zemlju.

Američka invazija na Kubu bila bi najdramatičniji sukob Vašingtona i Havane od raketne krize 1962. godine i najsmeliji test do sada Trampove kampanje za proširenje američkog uticaja na Zapadnoj hemisferi u skladu sa njegovom verzijom Monroove doktrine, piše sajt.

Od februara je porastao broj američki hletova za nadzor i izviđanje kod obala Kube, piše u pregledu podataka o takvim letovima koje je CNN objavio ove nedelje.

SAD su prošlog četvrtka uvele dodatne sankcije Havani što je navelo njenog ministra spoljnih poslova da ih opiše kao "kolektivnu kaznu genocidne prirode".

Na Kubi se pogoršava humanitarna kriza koju njeni zvaničnici objašnjavaju američkom "energetskom blokadom" koja sprečava dobavljače nafte da snabdevaju to ostrvo.

Uz to je hapšenje lidera Venecuele Nikolasa Madura dodatno pogoršalo stanje na Kubi njenim odsecanjem od tog ključnog dobavljača nafte.

Ipak, piše Aksios, nema znakova da će Tramp ciljati na Kubu.

Sajt navodi da je predsednik Brazila Luis Inasio Lula da Silva rekao novinarima prošlog četvrtka da mu je Tramp u četiri oka tokom sastanka u Beloj kući kazao da nema nameru da izvrši invaziju na Kubu.

Ali, piše Aksios, Tramp je više puta izrazio interesovanje za vojnu operaciju na Kubi, sugerišući u petak da bi nosač aviona koji se vraća u SAD iz Irana mogao biti stacioniran u blizini kubanske obale.

Rekao je da bi nosač "mogao da dođe, zaustavi se oko 100 metara od obale, a oni će reći: 'Hvala vam puno. Odustajemo!' ".

Državni sekretar SAD Marko Rubio, sin doseljenika s Kube, rekao je novinarima prošle nedelje da ekonomski sistem te zemlje ne radi i da se ne može popraviti.

"Razlog zašto ga ne mogu popraviti nije samo zato što su komunisti. To je dovoljno loše", rekao je on o vladajućoj stranci te zemlje i nastavio: "Oni su nesposobni komunisti. Jedino što je gore od komuniste jeste nesposoban komunista".

Jedan zvaničnik Bele kuće rekao je u ponedeljak za Aksios da je "Kuba zemlja koja propada, koja je užasno loše vođena dugi niz godina i čiji su vladari doživeli veliki udarac gubitkom podrške Venecuele".

Dodao je: "Kao što je predsednik (Tramp) izjavio, Kuba je zemlja koja propada. U kratkom periodu oni će pasti, a mi ćemo biti tu da im pomognemo".

Portparol Stejt departmenta rekao je za Aksios da "kubanski režim nastavlja da pokazuje ravnodušnost prema patnji svog naroda i odbija da se reformiše ili da bar dopusti isporuku vitalne humanitarne pomoći".

"Predsednik Tramp bi više voleo diplomatsko rešenje, ali on i njegova administracija neće dozvoliti da se ostrvo degradira u još ozbiljniju bezbednosnu pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država", kazao je on.

Sebastijan Arkos, privremeni direktor Instituta za kubanske studije na Međunarodnom univerzitetu Floride, rekao je za Aksios da veruje da je intervencija bila moguća ubrzo pošto je Tramp u januaru izjavio da je Kuba neposredna pretnja bezbednosti SAD, ali je potom rat u Iranu pomerio vojne resurse na Bliski istok.

"Sve je stavljeno u drugi plan. Sada kada vidimo da je rat u Iranu nekako u neizvesnosti... vidim neku vrstu ponovnog fokusiranja na Kubu, ne samo u letovima (za nadzor), već i u izjavama predsednika Marku Rubia i sankcijama koje su upravo objavljene", kazao je on.

Arkos je dodao da ne veruje da će Tramp poslati snage na Kubu, ali da bi mogao da sprovede "vojnu akciju na daljinu", sličnu onoj koja se dogodila u Iranu, koja će "šokirati režim, slomiti rukovodstvo i možda stvoriti priliku za uspon novog rukovodstva".

Arkos je napomenuo da je Dan nezavisnosti Kube, koji označava kraj američke okupacije ostrva, 20. maja i tada bi se nešto moglo dogoditi, dodavši: "Izvesno je da postoji osećaj očekivanja i napetosti i na Kubi ,i u Majamiju" gde mahom žive kubanske izbeglice.

(Beta, 12.05.2026)