U Kanu večeras počinje Međunarodni filmski festival

U Kanu večeras počinje 79. Međunarodni filmski festival, a za Zlatnu palmu, koja će biti dodeljena 23. maja takmiče se 22 ostvarenja, saopštili su organizatori.

Iranski filmski stvaralac Asgar Farhadi, Pedro Almodovar (sedmi put u konkurenciji), ruski reditelj u egzilu Andrej Zvjagincev i bivši pobednici Hirokazu Kore-eda i Kristijan Munđiu takmičiće se za Zlatnu palmu.

Na spisku od 22 filma, nalazi se samo jedan američki reditelj Ajra Saks (Ira Sachs), dok su holivudski filmovi odsutni ove godine sa poznatog festivala.

Među filmskim stvaraocima u konkurenciji je samo pet rediteljki, manje nego na prethodnom izdanju, na kojem je bilo sedam.

Debitovaća zvezde francuske kinematografije u usponu, poput Lee Misijus (Lea Mysius) sa svojom adaptacijom romana Lorana Movinjea (Laurent Mauvignier) "Histoires de la nuit" (Priče noći), u kojoj glume Bastijen Bujon (Bastien Bouillon) i Monika Beluči (Monica Bellucci).

Na spisku je i ostvarenje "Nepoznata žena" (L'inconnue) adaptacija stripa, u režiji Francuza Artira Ararija (Arthut Harari).

Tri španska filma su takođe deo selekcije, saopštili su organizatori.

U drugim sekcijama i van konkurencije, festival će obeležiti projekcija velike francuske produkcije "La bataille de Gaulle: L'âge de fer" (De Golova bitka: Gvozdeno doba), prvog dela filma o generalu, koji je napisao i režirao bivši diplomata Antonen Bodri (Antonin Baudry).

Očekuje se da će nekoliko istinitih priča na velikom platnu dirnuti publiku među kojima je ostvarenje "L'abandon" (Napuštanje), film o poslednjim danima ubijenog nastavnika Samjuela Patija (Samuel Paty), koji će biti prikazan van konkurencije.

Na crvenom tepihu se očekuju Izabel Iper (Isabelle Huppert), koja je prošle godine bila predsednica žirija, ikona francuske kinematografije Katrin Denev (Catherine Deneuve), glumice Monika Beluči (Monica Bellucci), Lea Sejdu (Seydoux), Marion Kotijar (Cotillard), glumci Havijer Bardem (Javier), Džon Travolta (John) i Adam Drajver (Driver).

Predsednik žirija je ove godine južnokorejski reditelj Park Čan Vuk, a u žiriju će između ostalih biti američka glumica Demi Mur (Moore) i kineska rediteljka Kloe Žao.

Prošlogodišnji dobitnik Zlatne palme je bio iranski reditelj i disident Džafar Panahi za ostvarenje "It Was Just an Accident", koji je snimljen u tajnosti.

(Beta, 12.05.2026)