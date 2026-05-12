Berači zarađuju više od programera? Dnevnice idu preko 5.000 dinara, a srpsko voće beru radnici sa Dalekog istoka: Da li ćemo ove sezone jesti voće po "normalnim" cenama (video)

Nakon teške 2025. godine sa mrazevima i sušama, očekuje se bolja voćarska sezona u Srbiji zbog povoljnih zimskih uslova Predviđa se stabilizacija tržišta, pa bi kilogram trešanja mogao koštati 250–300 dinara, znatno jeftinije nego prošle godine Nakon dramatične 2025. godine, koju su obeležili mrazevi i rekordne suše, prognoze za predstojeću voćarsku sezonu u Srbiji su znatno optimističnije. Stručnjaci i proizvođači slažu se da su povoljni zimski uslovi i odsustvo