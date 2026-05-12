(Mape) Stigao polarni šok! Sa 23 do samo 9 stepeni za par sati, negde i minus i to nije sve! Meteorolog zbog jedne pojave savetuje: Držite se pravila 30:30

Srbija večeras očekuje dramatičnu promenu vremena sa olujama i potencijalno opasnim superćelijama Na planinama iznad 1100 metara moguć je i iznenadni sneg, a u kotlinama mraz sa temperaturama do -3 stepena Srbija se od danas nalazi na udaru dramatične promene vremena koja podseća na najgore jesenje scenarije, iako smo duboko u maju.

Meteorolozi su izdali hitna upozorenja za kasno popodne i večernje sate, naglašavajući da nas očekuju olujne nepogode, pa čak i opasne superćelije praćene razornim vetrom. Jak hladni front već se premešta preko regiona, donoseći sa sobom nagli pad temperature i haos na nebu. Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je detaljnu vremensku prognozu za naredne sate i dane. Prema njegovim rečima, danas, 12. maja, postoji velika verovatnoća gradonosnih nepogoda, naročito