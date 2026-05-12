Nesreće kod Franša i Mašinca: Povređena dva mladića, jedan odmah hospitalizovan; Hitna pomoć u Beogradu imala pune ruke posla…

Hitna pomoć je imala ukupno 106 intervencija, od čega 17 na javnim mestima Većina intervencija bila je zbog osoba u alkoholisanom stanju i hroničnih bolesnika U Beogradu su se tokom protekle noći dogodila dve saobraćajne nesreće sa vozačima motocikala, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Muškarac star 30 godina povređen je u saobraćajnoj nesreći kada je pao sa motora u 20.40 časova kod Mašinskog fakulteta u Ulici 27. marta i zadobio lakše povrede, koje su mu sanirane na licu mesta. U 23.30 časova u Bulevaru oslobođenja, kod restorana "Franš", muškarac star 27 godina takođe je pao sa motora i zadobio teže povrede, nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezen na Kliniku za ortopediju na Banjici. Dežurne ekipe Hitne pomoći su obavile ukupno 106