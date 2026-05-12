Nevreme poharalo Sloveniju, haos počeo u Hrvatskoj! U Zagrebu potop, stabla padaju na kola: Veći deo Jadrana u opasnosti, izdato upozorenje

U priobalju, posebno u Velebitskom kanalu, očekuju se jaki udari bure i severnog vetra do 110 km/h, što može uzrokovati obustavu trajekata i katamarana DHMZ apeluje na građane da budu oprezni na otvorenom, zaštite imovinu i izbegavaju rizične oblasti zbog mogućnosti pada drveća, letećih predmeta i naglog rasta vodostaja Snažno nevreme pogodilo je delove Slovenije, a opasan vremenski front sada je stigao u Hrvatsku, gde su meteorolozi izdali narandžasti meteoalarm