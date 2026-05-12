"On je moj prijatelj, a dešavaće se dobre stvari" Tramp otputovao u Kinu na sastanak sa Si Đinpingom: Ovo će biti glavne teme razgovora
Blic pre 21 minuta
Glavna tema razgovora biće trgovina, ali će se razgovarati i o situaciji sa Iranom.
Tramp je naglasio da smatra da je Iran pod kontrolom i da neće biti glavna tema. Američki predsednik Donald Tramp otputovao je danas u Peking na sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom, dok se istovremeno intenziviraju tenzije zbog rata sa Iranom i rasta cena u SAD, javlja Asosiejted pres. Tramp je uoči puta poručio da će trgovina biti glavni fokus razgovora sa kineskim liderom, ali je naglasio da će se razgovarati i o Iranu, uz ocenu da je situacija "pod