RHMZ je upravo izdao hitno upozorenje! Pokrenuta procedura zbog jakog nevremena! Građani, gledajte u telefon, stizaće nam SMS sa hitnim informacijama

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao hitno meteorološko upozorenje, u kome se navodi da zbog jakog nevremena pokreće proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima.

HITNO METEOROLOŠKO UPOZORENJE: Usled upozorenja na grmlјavinske nepogode i olujni vetar, koji se na području Srbije očekuju 12.05.2026. godine, RHMZ je pokrenuo procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima. Budite na oprezu i ostanite informisani. Podsetimo, kako je RHMZ ranije najavio, danas nas očekuje izuzetno nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. Veća verovatnoća za pojavu vremenskih nepogoda je u