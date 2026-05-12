Spremite se, ovi delovi su večeras najkritičniji: Meteorolog detaljno objasnio šta donosi superćelija i koji termin iz vremenske prognoze treba da nas zabrine

Upozorenja na vremenske nepogode izdaju se sat do dva unapred jer se razvoj oblaka može precizno pratiti tek neposredno pred nevreme Superćelijske oluje pokrivaju velika područja, mogu preći više od 1.000 kilometara, uz vetrove do 200 km/h Ovih dana na snazi su meteorološka upozorenja o nevremenu koje tutnji Srbijom.

Jaka kiša praćena krupnim gradom, jakim vetrom i grmljavinom beležena je u kontinuitetu, menjala je samo gradove i područja. Da smo ušli u nestabilno i promenljivo majsko vreme, svima je jasno. Pitanje je samo dokle će potrajati? Po rečima meteorologa Ivana Ristića, za sada mu se ne vidi kraj! Inače, u meteorološkoj terminologiji kad je reč o nevremenu, ovih dana često u najavama slušamo da se stvara jak konvektivni razvoj. Šta to zapravo znači i u kakvoj je vezi