Završeno prvo polufinale Evrovizije: Ovacije za Srbiju, Crnogorka ispala! Hrvatice pevale: "Nisu naše majke iznedrile roblje"

Nacionalni žiri je sada proširen na sedam članova, od kojih dva moraju biti mladi između 18 i 25 godina.

Broj glasova po broju telefona ili kartici je ograničen na 10, umesto dosadašnjih 20, što utiče na glasanje publike. Večeras se održalo prvo polufinale ovogodišnje "Evrovizije" u Beču. Grupa "Lavina", predstavnici Srbije, nastupali su pod rednim brojem 15, a oni su zatvorili takmičarski deo ovog polufinala, iz kog je dalje prošlo 10 država. Voditelji su otvorili veče u specijalnim stajlinzima, te pozvali publiku da, kad daju znak u toku večeri, glasaju za svoje