Inflacija u Srbiji hvata zalet - u aprilu skočila na 3,3 odsto

Godišnja inflacija u Srbiji u aprilu je porasla na 3,3 odsto, u poređenju sa 2,8 odsto, koliko je iznosila mesec ranije, pokazali su najnoviji zvanični podaci objavljeni u utorak.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine, u odnosu na mart, u proseku su povećane za 0,8 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Na godišnjem nivou najviše su poskupeli nakit i ručni satovi (39 odsto), novine i časopisi (22 odsto), paket aranžmani (22 odsto), vodosnabdevanje (19 odsto), ostale usluge (18 odsto) i fotografske usluge (15 odsto). U sektoru usluga u domenu stanovanja beleži se rast cena. Snabdevanje vodom i ostale usluge