Nafta nastavila rast nakon što je Trump doveo u pitanje primirje

Cene nafte nastavile su da rastu nakon što je predsednik SAD Donald Trump doveo u pitanje primirje s Iranom, odbacivši najnoviju mirovnu ponudu Teherana, čime je produženo faktičko zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza.

Brent se kupovao za blizu 105 dolara za barel nakon što je u prethodnoj sesiji porasla za 2,9 odsto, dok je američka WTI nafta bila blizu 99 dolara. Trump je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da je primirje "na aparatima za održavanje života", istovremeno kritikujući odgovor Irana na njegov predlog za okončanje desetonedeljnog rata. Primirje je na snazi od početka aprila i održalo se uprkos nizu nedavnih eskalacija nasilja, uključujući napade na brodove. Gotovo